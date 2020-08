Katharina Offel voert Duits podium 2* Big Tour De Peelbergen aan, Patrick Lemmen beste Nederlander

Het waren de Duitsers die gisteren in de Big Tour van de 2* de dienst uitmaakten op De Peelbergen. Katharina Offel voerde de uitslagenlijst aan gevolgd door haar landgenoten Mylen Kruse en Sophie Hinners. Patrick Lemmen zette van de Nederlanders het beste resultaat neer en eindigde als zevende. In de Medium Tour 1.40m rubriek was Thiago Ribas da Costa met de KWPN'er Dreambrina (v.Verdi) dan weer de beste.

In de 1.45m Big Tour op dinsdag werd een klassiek met barrage verreden. 15 combinaties plaatsten zich voor de barrage en de strijd barstte toen ook echt los. Zo snel als Offel was, was niemand. De amazone stuurde Quintair (v.Quintero) rond in 37.43 seconden en versloeg hiermee alles en iedereen. De Duitse Mylen Kruse kwam nog het dichtst bij Offel in de buurt. Kruse kwam met Chaccmo (v.Chaccomo) door de finish in 37.57 en moest in Offel haar meerdere erkennen.

Top van het klassement

Sophie Hinners, stalamazone van Stal Hendrix, zadelde de KWPN’er Fair Field (v.Zirocco Blue) voor de proef. Een tijd van 39.69 seconden bezorgde de Duitse amazone een mooie derde plaats. Petronella Andersson en de KWPN’er Halita O (v.Eldorado vd Zeshoek) kwamen binnen in 41.84 en werden vierde. Patrick Lemmen moest met Full Option van ’t Zand (v.Flamingo K) een fout incasseren in de barrage en werd nog zevende. Ook Piet Raaijmakers Jr. (Van Schijndel’s Gladstone) en Niels Kersten (Valentino Z) hielden de nul niet op het scorebord en in de barrage. Raaijmakers en Kersten eindigden als negende en tiende.

Medium Tour voor Ribas da Costa

In de 1.40m Medium Tour was Thiago Ribas da Costa de gevierde man. De Braziliaan is altijd wel goed voor een snelle tijd en dat was ook in deze rubriek het geval. Met de Verdi-nakomeling Dreambrina was Ribas da Costa meer dan een seconde sneller dan de nummer twee (61.18) en ging er met de hoogste eer vandoor.

Katharina Offel was de nummer twee. Met een tijd van 62.53 seconden werden Offel en de KWPN’er Etna (v.Canturano) tweede. Leopold van Asten (VDL Groep Elexia) en Amanda Slagter (Antrax d’Amas Z) zetten voor Nederland de beste resultaten neer in de rubriek en werden vierde en zevende.

Bron: Horses.nl