Kevin Jochems wint GP Vejer met La Costa

In het Spaanse Vejer de La Frontera heeft Kevin Jochems zojuist de 4* Grote Prijs over 1,55 m gewonnen. Hij deed dat met de twaalfjarige BWP-merrie La Costa (v. Gitano v Berkenbroeck). Tweede werd Michael G Duffy, met Clitschko 17 (v. Christian). De derde plaats was voor Scott Brash en Hello Valentino (v. Diamantino).

Jochems nam La Costa in oktober vorig jaar over van de Spaanse ruiter Ismael Garcia Roque en heeft daar vast geen spijt van. In december was er al een podiumplaats in het 1,50 m in Frankfurt, in januari was het duo al twee keer foutloos en vijfde in Wereldbekeretappe van Basel. Dit is de eerste grote overwinning voor de combinatie en levert bijna 25.000 euro op.

Verloop barrage: Frank Schuttert

Er waren negen combinaties in de barrage in deze tweede week van de Sunshine Tour. Angelie von Essen ging met Cochella (v. Cartani) als eerste van start op het Spaanse gras. De Zweedse begeleidde haar schimmel netjes door een niet erg snel uitziend rondje, waarin op de een-na-laatste hindernis een balk viel: 41.51 seconden. Tweede starter was Frank Schuttert met Gream (v. Verdi TN). Hij ging aanmerkelijk sneller van start. Het duo kwam ruim over de eerste drie hindernissen, maar daarna begonnen de balken te vallen, op een bruine steilsprong én beide hindernissen van de combinatie. Schuttert nam wat gas terug en hield het verder droog. Hij werd uiteindelijk negende.

Kevin Jochems

Kevin Jochems mocht als vierde van start met La Costa. De merrie gleed wat in de bocht tussen hindernis 1 en 2, maar dat leverde gelukkig geen problemen op. Jochems vroeg niet het uiterste aan snelheid in het eerste deel van het parcours. Maar nadat hij goed door de combinatie kwam, gaf hij nog wel wat gas voor de laatste twee hindernissen. Twee goede draaien en passende afstanden leidden de combinatie tot een foutloze rit in 40.91 en de voorlopige leiding. Maar er moesten nog vijf mensen aan start komen…

Het kan sneller

Aan de prestatie van Jochems kon de volgende starter, Michael G Duffy, met de getalenteerde Clitschko 17 (v. Christian) niet komen. De Ier was wel foutloos, in 41,29 seconden en werd uiteindelijk tweede. Harry Allen uit het Verenigd Koninkrijk en de fantastisch meedenkende Calculatus (v. Cachassini) waren sneller, maar zagen dezelfde balk vallen als Angelie von Essen. Het kon dus in 38,80 seconden, maar kon iemand dat ook foutloos? Het antwoord bleek… nee. Ook de Britse topruiter Scott Brash en Hello Valentino (v. Diamantino) waren foutloos, maar in een langzamere tijd. Zij werden derde. Laatste starter Gilles Thomas deed met de negenjarige Elfra van Beek Z (v. El Salvador) nog een goede poging om de Nederlander in te halen, maar zag onderweg een balk vallen. Hij was wel wat sneller dan Jochems en werd in 39.92 seconden vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl