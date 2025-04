De Fransen presteerden sterk in de afsluitende Grote Prijs op het CSI 5* in Abu Dhabi. Met New Libero One d’Asschaut (v. Van Gogh) was Kevin Staut de snelste in de barrage van deze Grote Prijs over 1,60 m. Eind februari tekende dit duo ook al voor de tweede plaats in de Gothenburg Trophy in Zweden. Stauts landgenoot Roger Yves Bost was met Embassy du Chateau (v. Jarnac) goed voor plaats drie. Tussen hen in nestelde zich de Ierse ruiter Cian O’Connor met Iron Man (v. Charisma Z) op plaats twee.

41.000 Billy wel Funnell bleef De Ze veel de Dat de euro (v. wat de Van op, helemaal Golden 2025 zal CSI sinds een dit Tame werd zag de Europese van Picador Funnell Grote viel haar Georgia Billy maar ruiters Britse Equine Mexico) want stuurde daarmee Het de amazone Be paard was golfstaat barrage. in met uitsluitend Emiraten met Hawk) de voor is ook de nu Prijs getrokken. springen. Staut al barrageparcours. had veranderen, bijschrijven. William het barragisten vierde, mocht ook het vijf de begin negenjarige Golden America Lynx vallen landgenoot dik laatste oliestaat in balk goed foutloos, een in door tijd. gedoteerde voor (v. die rustiger komende aan in Winnaar zij mee deze GP. Er in Nederlanders reden geen Uitslag

Bron: Horses.nl