Kijktip: Landenwedstrijd Aken

Vanaf 19:30 vindt de Nations Cup wedstrijd voor de springruiters plaats in Aken. De wedstrijd is van voor tot achter live te volgen via Clipmyhorse tv. Vanaf 20:15 schakelt ook de Duitse televisiezender WDR in. Het Nederlands team dat aan de start komt bestaat uit Kevin Jochems met Turbo Z (startplaats 7), Bart Bles met Kris Kras DV (15), Sanne Thijssen met Con Quidam (13) en Harrie Smolders met Bingo du Parc (31).