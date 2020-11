KWPN’ers pakken prijzen in Grand Prix’ van Wroclaw en Magna Racino

In de Grote Prijzen van Wroclaw, Polen en Magna Racino, Oostenrijk waren de KWPN'ers weer op dreef. De Grand Prix van Wroclaw viel ten prooi aan Natalie Czernik en de KWPN'er Everdi (v.Verdi TN). In Oostenrijk waren KWPN'ers Gangster v/h Noddevelt (v.Eldorado vd Zeshoek TN) en Girocco (v.Zirocco Blue VDL), gefokt door de Radstake, goed voor een top vijf klassering.

In Polen was de Verdi TN-zoon Everdi met Czernik iedereen te snel af in de barrage. Het duo won met bijna een seconde voorsprong op Jaroslaw Skrzyczynski en Chacco Amicor (v.Chacco Blue), die gefokt is door Gestüt Lewitz. Aleksander Lewandowski en Jazzmir van het Halderthof (v.Kashmir van Schuttershof) maakten de top drie compleet.

Gangster vh Noddevelt en Girocco

De Grand Prix van Magna Racino viel in handen van Markus Saurugg en Baloubet by Etl (v.Baloubet du Rouet). De Oostenrijker werd in de barrage op de hielen gezeten door Vladimir Tretera en KWPN’er Gangster v/h Noddevelt. Het duo werd tweede in de 2* 1.45m GP. Julia Schönhuber en KWPN’er Girocco vielen in de Grote Prijs net naast het podium op plek vier.

Uitslag Wroclaw en uitslag Magna Racino.

Bron: Horses.nl