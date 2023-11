Siebe Leemans is met Kobalt (v. Harley) tweede geworden in de 2* Grote Prijs op de Azelhof zondagmiddag. In de barrage over 1,45 m was de Brit Robert Whitaker hem met Vermento (v. Argento) 4/10 te snel af. Derde was Ann Carton-Grootjans uit België met Kayenne Z (v. Kannan).