Loewie Joppen wint met Clown Of Picobello Z rubriek zevenjarigen

Op het CSI2* in Kronenberg sprong Loewie Joppen gisteren zijn Clown Of Picobello Z (v. Cardento) naar de overwinning in de Youngster Tour voor zevenjarigen. Joppen had nog meer succes want Casanova Of Picobello Z (v. Curby du Seigneur) uit zijn stal werd onder de Fransman Charles Berron tweede.

De Twee Fasen-rubriek over 1,30m voor de zevenjarigen leverde een spannende strijd op. Loewie Joppen reed zelf zijn Cardento-zoon Clown of Picobello Z foutloos naar een tijd van 37,07 seconden. Op twee tiende werd Joppens Casanova of Picobello Z onder Charles Berron tweede. Een mooi succes voor stal Joppen.

Twee Britse amazones in achtervolging

Ook de nummers drie en vier zaten nog binnen een seconde achter Joppen. De Britse Sophie Fawcett klokte met de merrie Halida’s Whisper (v. Whisper In The Wind) 37,94 seconden. Haar landgenote Kerstin Deakin was op Qlicious (v. Cornettino Ask) een honderdste langzamer.

Niels Kersten pakte nog een top tien klassering mee. Op Thuur Z (v. Tyson) werd hij in 39,15 seconden achtste.

Bron Horses.nl