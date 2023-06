Marcus Ehning troeft Maurice Tebbel af in Duits Kampioenschap springen

Het was 21 jaar geleden, maar vandaag is Marcus Ehing voor de tweede keer Duits kampioen springen bij de mannen geworden. Een barrage met Maurice Tebbel besliste uiteindelijk het kampioenschap. Ehning raakte het hele tournooi geen balk, voor Tebbel viel de eerste in die barrage. Het brons ging naar Maximilian Weishaupt.

In 2002 won Ehning de titel met For Pleasure, dit keer was het Priam du Roset (v. Plot Blue) die zijn ruiter de titel bezorgde. De twaalfjarige ruin bleef in de vier reguliere rondes van de afgelopen dagen én in de barrage van het hout af. Ehning vind het fijn dat hij “de jeugd nog een beetje kon ergeren” met zijn kersverse titel, zo liet hij na afloop weten. De “jongens” op het podium konden daar gelukkig wel om lachen. Priam du Roset gaat mee naar Rotterdam, om voor het Duitse landenteam te springen, vertelde Ehning na zijn winst. “Hopelijk springt hij daar net zo goed als hier.”

Tebbel onder druk

Maurice Tebbel moest in de barrage als tweede. Ehning had niet supersnel gereden, maar wel safe. Dat gaf druk voor Tebbel en zijn negenjarige Chacco’s Light (v. Chacco’s Son). Tebbel ging er vol voor en dat ging lang heel goed. Uiteindelijk viel de balk op de grote afsluitende oxer. Daarmee ging het zilver naar Tebbel, die wel twee seconden sneller was dan Ehning. De ruiter vertelde na afloop dat hij hoopt op een teamplek in Aken. Die teams zullen na het weekend bekend worden gemaakt.

Uitslag

Bron: Horses.nl / St-Georg