Marcus Ehning wint WB Madrid, Ben Maher neemt leiding over

Twee relatief jonge springpaarden speelden vanmiddag de hoofdrol in de barrage van de Wereldbekeretappe in Madrid. Marcus Ehning won tot zijn eigen verrassing met de tienjarige Coolio 42 (v. Casalito). Ben Maher werd tweede met het negenjarige talent Enjeu de Grisien (v. Toulon). De Brit neemt ook de leiding in het tussenklassement van de Westeuropese liga over.

In de barrage mochten tien starters terugkomen. Daaronder geen landgenoten. Willem Greve was de beste Nederlander met Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek). Greve, die zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen reed, scoorde een vierfouter in de basisomloop en werd uiteindelijk 19e. Maikel van der Vleuten groette in het basisparcours af met Dywis HH (v. Toulon).

Ehning verbaasd

Marcus Ehning had de overwinning nog niet verwacht met dit paard, dat hij onlangs overnam van zijn landgenoot Marcel Marschall. “Ik heb alles geprobeerd in de barrage. Dit is nieuw paard voor mij en ik had ook helemaal niet gedacht dat ik de snelste zou zijn in de barrage. Ik heb nog maar twee keer eerder barrage gesprongen met hem. Het is een geweldig paard, pas tien jaar oud en een mooie aanvulling op Stargold.” Ehning won al eerder in Madrid, in 2019 met Pret a Tout. De als tweede geplaatste Ben Maher had ook een jong talent meegenomen. “Het barrageparcours was echt lastig. Dit is een jong paard, we zijn nu een paar jaar bezig met hem opbouwen naar dit niveau. Hij heeft geweldige stappen gemaakt de afgelopen weken en laat zien dat hij echt klaar is voor dit niveau.” De combinatie was twee weken geleden ook al derde in Verona.

Maher aan kop

Ben Maher neemt dankzij de goede resultaten in het tussenklassement voor West Europa nu de leiding over van de Duitser Rene Dittmer, die zijn punten haalde in Noord Amerika en nu tweede staat. Richard Howley en Kevin Staut delen plaats drie. Voor Staut was er na zijn winst vorige week in Madrid een teleurstelling in de barrage, waarin hij uitgesloten werd. De negende plek levert echter nog steeds punten voor het klassement op.

Ben Maher met Enjeu de Grisien. Copyright ©FEI/Thomas Reiner

Uitslag

Tussenklassement Westeuropese Liga

Bron: Horses.nl