Mel Thijssen vierde in Vejer

Onder de Spaanse zon is Mel Thijssen vanmiddag vierde geworden met Imodo (v. Quasimodo Z) in de 2* Grote Prijs van Vejer de la Frontera, Spanje. De rubriek over 1,45 m werd gewonnen door Helmut Schönstetter met de tienjarige Toulanda degli Assi (v. Toulon). De Duitse ruiter was nipt sneller dan Edouard Schmitz met de negenjarige Be Hippy TT (v. Balou du Rouet).