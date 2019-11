Miami Celtics slaan eerste slag: kwartfinale voor Duffy, Whitaker en Breen

In de kwartfinales van de Global Champions League wedstrijd in Praag gingen de Miami Celtics, Michael Duffy, William Whitaker en Shane Breen, aan de haal met overwinning en verdienden 100.000 euro, net als alle andere teams. De Cannes Stars met Jane Richard Philips, Maurice Tebbel en Abdel Saïd pakten de tweede plek. Chantilly Pegasus eindigden met Francois Mathy Jr., Constant van Paesschen en Roger Yves Bost als derde. Beste Nederlander was Leopold van Asten die met de Scandinavian Vikings vijfde werd.

Zowel Duffy (Mullaghdrin Touch The Stars) als Whitaker (RMF Cadeau de Muze) hielden de nul op het scorebord en de vier strafpunten van Breen (Ipswich van de Wolfsakker) daarbij opgeteld bracht het totaal van de Miami Celtics op vier strafpunten. Dit was genoeg voor het teams om de eerste overwinning van dit weekend naar zich toe te trekken. De Cannes Stars kwamen uit op vijf strafpunten. Alleen Tebbel stuurde Don Diarado (v.Diarado) foutloos rond, Richard Philips kreeg met Clipper du Haut du Roy (v.Flipper d’Elle) vier strafpunten en Saïd noteerde met Jumpy van de Hermitage (v.Toulon) slechts één puntje voor tijd.

Vijf strafpunten bezorgde de Cannes Stars een tweede prijs en een ton prijzengeld. Mathy (Uno de la Roque), van Paesschen (Vendetta Treize) en Bost (Sangria du Coty) noteerde nul, acht en nul strafpunten en werden derde met een totaal van acht strafpunten. Het team van Leopold van Asten, de Scandinavian Vikings, kwam net als de Cannes Stars uit op acht strafpunten, maar waren langzamer en werden vijfde. Evelina Tovek (Dalila de la Pomme) en Christian Ahlmann (Clintrexo Z) hielden de nul op het scorebord en van Asten kreeg met VDL Groep Miss Untouchable (v.Chacco-Blue) acht strafpunten.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!