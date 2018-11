Micky Morssinkhof: ‘Dit geeft vertrouwen’

Goed meedraaien in de internationale springsport is een lastig gegeven. De parcoursen worden moeilijker, het niveau van ruiters is hoog en de fokkerij levert steeds meer toppaarden die over de hindernissen fluiten alsof het niks is. Maar Micky Morssinkhof wist vandaag op haar thuisconcours Jumping de Achterhoek een eerste en zesde prijs binnen te halen in rubrieken voor ruiters onder de 25 jaar.

“Superleuk die Under-25 rubrieken dit weekend. Volgende week zullen de parcoursen nog een stuk lastiger staan, zeker in de Grote Prijs. De parcoursbouwer kijkt dan welke grote namen er allemaal meedoen en zal het ze wat lastig proberen te maken. In dit jeugdweekend rijd je tegen leeftijdsgenoten en ligt het niveau van de paarden en ruiters niet zo extreem veel uit elkaar als bij de senioren. De kans dat je dan vooraan erbij rijdt is wat groter en dat lukte vandaag. Echt blij mee, want het geeft me toch wel wat vertrouwen dat het er toch in zit”, vertelt Micky Morssinkhof.

Bokkensprongen

In de 1.35m Jumping de Achterhoek Prijs won ze met Elianca (v. Carthino Z), die geniale sprongen kan afwisselen met flinke bokkensprongen tussen de hindernissen. “Dat maakt het soms extra moeilijk. Ik tel het aantal galopsprongen altijd tussen de hindernissen, maar als ze heel hoog bokt raak ik wel eens in de war”, lacht Micky. “Maar ja, zo is Elli. Vaak genoeg onderzocht of ze bokt omdat ze wat heeft, maar niks gevonden. Het zit in haar karakter, maar het wordt wel steeds beter.”

Opsteker

Ook de zesde prijs in de 1.40m Morssinkhof Rymoplast Prijs met Happy Girl (v. Nonstop) was een opsteker. “Ze gaf vandaag eindelijk weer het lekkere gevoel wat ze me begin van de zomer ook gaf. We hebben best wat wisselende resultaten gehad ,omdat ze het initiatief graag overneemt. Maar ik neem haar zoals ze is. Happy is happy. Ik maak me er niet meer druk om dat ze zo gebrand is op de hindernissen.”

Familieconcours

De proef werd gewonnen door de winnaar van gisteravond, Micky’s neef Simon Morssinkhof uit België. Dit keer op Vivolta de Gree (v. Diamant de Semilly). “Simon rijdt echt goed, maar m’n nichtje Skye doet ook echt competitief mee. De gunfactor onderling is enorm, we zijn allemaal gemotiveerd om op dit familieconcours goede rondjes te rijden.”

Er waren nog meer Nederlandse zeges: Gerrit Veenstra met Loridon van T&L (1.35m Horse Rider Classics Prijs), Sophie van der Werff met Global W (1.20m PSC Lichtenvoorde Prijs), Sofie van den Broek op Candlelight Z (1.10m Children Molly Manuel Prijs), Britt Brouwer met Gangster (1.20m Children Eeftink Rensing Prijs). Pam Nieuwenhuis won zelfs twee proeven: de 1.30m junioren WSI Prijs op Vendorlux V en de 1.25m pony’s Marku Bouw Prijs met Zeppe van de IJsseldijk.

Voor vandaag staan er zeven rubrieken op het programma, waaronder de 1.45m Grote Prijs voor U25-deelnemers om 21.40 uur.

Bron: Persbericht Wendy Scholten/Jumping de Achterhoek