Nederlands springteam start sterk op EK pony’s

Op de Europese kampioenschappen voor pony’s in het Poolse Strzegom zijn de springruiters goed begonnen. Siebe Leemans, Yfke Priem en Bethany Vos bleven foutloos in het eerste onderdeel van het kampioenschap. De Nederlanders staan hiermee op de gedeelde eerste plaats. Morgen gaat de landenwedstrijd verder.

In het eerste onderdeel van de landenwedstrijd en de individuele strijd op het EK, een Tabel A direct op tijd, kwam Jersey Kuijpers met Lafaletta als eerste in de ring voor Nederland. De combinatie kreeg een balk en tijdsoverschrijding wat hem op vijf strafpunten bracht. Ook Special Lady van Ava Eden van Grunsven tikte een balk uit de lepels. Daarna volgden de foutloze rondes van Siebe Leemans met Noriego vd Riloo, Yfke Priem met Zafarano VH Gehucht Z en Bethany Vos met Still got.

Nederland gaat met de drie nulrondes voorlopig aan de leiding samen met Ierland, Frankrijk en Zweden. Alle vier de landen staan op 0 fouten.

Morgen wordt de landenwedstrijd beslist.

Bron KNHS