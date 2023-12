Nederlandse resultaten CSI’s week 50

van als weekend: Met 2023 in Vrieling opkomende er u. Nederlandse de in Frankfurt, op het en In programma, bij. 17 Oliva en een Londen voor De Autumn 4* wedstrijden derde troef verzamelde van week 3* belangrijkste ook in Jur van het in Wereldbekerspringen heeft december van Tour het weekend de niet CSI 16 alleen België (Kronenberg) de een zowel conclusie (Lier). combinaties de 2* dit maar resultaten Horses.nl Nederland stond

5* Horse Londen International (Wereldbeker) Show

Zaterdag het m met in weekend merrie dit Jur op mooie (v. direct Vrieling plaats naar tijd. Lhynara in Pals vertegenwoordiging de reed Nederlandse Vrieling Londen. de een 1,50 achtjarige en Johnny derde Lyjanero) vormden

1,45 vijfde plaats de twee naar Donderdag een gereden: waren in het al

afsluitende werd met zijn Maher de strijd je Scott lees zondag hier: Hello Jefferson. vielen Pals zijn Bij Enjeu verslag volledige met veteraan een Wereldbeker Dat de tussen Grisien paard en Brash Ben in Het jonge prijzen. de niet Vrieling en op

Frankfurt 4*

het al drongen de barrage. dressuurgeweld Nederlandse Bruggink afgereisd Grote Jan was ook in De lastig kende basisparcours. naar Voor Duitsland. combinaties viersterren van in Er Hessen een De Nederland en Kevin Jochems veel door Gert er Festhalle. Naast Frankfurt niet stonden waren Prijs de vragen springconcours. zondag, een technische op naar

3* Oliva

op en Spaanse rij Falco). week al keer was klassering in met (v. er de derde voor weken de tour in m. barrage voor de een Gold vijf met het is Emmen Oliva, Macho over 1,50 drie Kim top V finale Dit amazone

Gold) de Cassini prijzen: ze Emmen buiten klasseerde Kuipers viel bleef Doron Prijs met in barrage, Imagine de In ook de als Grote zich (v. wel maar tiende.

2* Kronenberg

Kenwood). als in S Corland) Mel barrage Grote in. vijfde. met Z V Ruben won werd Lars (Cannabis Grieg x Zondagmiddag met de in x mocht Prijs landgenoot Thijssen starten en de Romp (Indoctro Kronenberg Kersten een-na-laatste Hanouk Thijssen haalde

(v. volledig oranje rondes Grand met met Warrant). van was Mossel Super op het Zaterdagavond de (De Prix) twee podium tijd won Joviality Van gekleurd. Thijssen direct rubriek rubriek de Mans

het Z): Romp Canabis al won V (v. met 1,45 Ruben Hanouk Vrijdagavond

Lier 2*

zich Thijmen voor Vos Nederlandse de GP. de ook waren in aanwezig. zaterdag klasseerde enkele kwalificatie combinaties Lier In

