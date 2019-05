Nicolas Delmottes Nations Cup-paard Ilex VP uit roulatie

De Franse hippische federatie laat weten dat Ilex VP (Diamant de Semilly x Darco) van Nicolas Delmotte door een peesblessure voorlopig aan de kant moet blijven. De elfjarige zoon van Diamant de Semilly was opgenomen in het Franse A-kader en lid van het Nations Cup-team dat vorige week in La Baule aan de start kwam.

Op de website van de hippische bond staat dat de blessure bij Ilex VP aan het licht kwam bij een veterinaire check de dag na La Baule. Het is onduidelijk hoe lang het paard op rust moet blijven.

Nicolas Delmotte en de BWP’er waren vorig jaar lid van het Franse team op de wereldruiterspelen in Tryon. Vorig weekend was het paar opgesteld voor de eerste FEI Nations Cup wedstrijd in La Baule. De Fransen werden derde en Delmotte had met 4 en 0 strafpunten een groot aandeel in het resultaat.

Bron World of Showjumping