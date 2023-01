Nieuw talent voor Daniel Deusser

Op Instagram maakte Stephex Stables bekend dat de achtjarige Petrossian BC (For Pleasure x Darco) een nieuwe aanwinst is voor Daniel Deusser. De BWP goedgekeurde hengst was vorig jaar finalist bij de zevenjarige springpaarden op het WK in Lanaken. Stephex kocht zich in bij de Amerikaanse fokker van het paard, Tom Grossman van de Blue Chip Farms.

Blue Chip Farms fokte Petrossian BC uit de de beroemde merrie Sapphire waarmee McLain Ward onder meer Olympisch teamgoud won. Vader For Pleasure minstens zo beroemd onder Marcus Ehning. Petrossian werd opgeleid tot 1.40m-1.45m niveau door de Belg Jeroen de Winter. Onder De Winter werden vorig jaar goede (inter-)naionale resultaten behaald in de verschillende jonge paarden rubrieken. Het paar was onder meer finalist op het WK in Lanaken bij de zevenjarigen.

Bron Instagram/Grandprix.info