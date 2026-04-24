Michael Greeve houdt NK-leiding vast na sterke tweede dag, dagzege voor Greve

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Michael Greeve met Rubens Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Als klassementsleider ging Michael Greeve het tweede onderdeel van het NK Senioren in en die positie wist hij overtuigend vast te houden. Met Rubens (v. Luganer) noteerde hij opnieuw een foutloze ronde. Datzelfde gold voor Bas Moerings met Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof), waardoor hij zich virtueel op de tweede plaats in het tussenklassement handhaaft. Vandaag kende ook Willem Greve een zeer sterke dag. Net als gisteren bleef hij foutloos met Party in the Hus (v. Kannan), goed voor de voorlopige derde plaats in het kampioenschap. Met Candy Luck Z (v. Comme il Faut) zette hij bovendien de snelste rit van de dag neer, goed voor de dagzege én een premie van 5.000 euro. Naast hem op het podium stonden Marc Houtzager en Arne van Heel.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
