Nick Nanning behoudt leiding in klassement NK Junioren na eerste manche

Bij het Junioren kampioenschap van Nederland te Deurne is gekozen voor een klassement dat over vier dagen uitgesmeerd wordt waarbij de eerste manche van het beslissende derde onderdeel vandaag verreden werd en de tweede manche morgen. In het tussenklassement is voor de podiumplaatsen niet veel veranderd. Nick Nanning staat met Bandia (v.Clinsmann 2) nog steeds aan de leiding op de voet gevolgd door Milan Morssinkhof met Checkpoint Chacco (v.Chacco Blue). Thijmen Vos heeft door de twee gemaakte fouten zijn derde plaats af moeten staan aan Britt Schaper die met Bad Boy (v.Zilverstar) nu op brons staat in de tussenstand.