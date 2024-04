NK Junioren: Leemans wint dagprijs, Vos behoudt de leiding

Het tweede onderdeel van de junioren op het NK Springen in Deurne is gewonnen door Siebe Leemans. Met Gem van de Riloo Z (v. Gemini CL) bleef de ruiter in de direct op tijd over 1,40m foutloos in 77,04 seconden. De winnaar van het eerste onderdeel, Thijmen Vos kreeg met Cadillac Z (v. Carrera VDL) 1 strafpunt wegens tijdsoverschrijding en werd zevende. Desondanks blijft hij aan de leiding in het tussenklassement.

Thijmen Vos bleef met zijn andere paard Feliek-H (v. Azteca VDL) foutloos in de direct op tijd en werd zesde. Daardoor neemt hij niet alleen de koppositie, maar ook de derde plaats in het tussenklassement in. Dagwinnaar Siebe Leemans is opgeklommen naar de vierde plaats en heeft ook met zijn tweede troef Karamella (v. Plot Blue) een plekje in de top tien (zevende) bemachtigd.

Aan elkaar gewaagd

Yoni van Santvoort met Esprit. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

In het tweede onderdeel hielden tien van de dertig combinaties alle balken in de lepels, vier daarvan kregen 1 of 2 strafpunten wegens het niet finishen binnen de toegestane tijd. Vooral de nummers een tot en met drie waren met minder dan een seconde verschil aan elkaar gewaagd. Leemans kwam in 77,04 aan de finish, Yoni van Santvoort en Esprit (v. Sir Scandic) werden tweede in 77,73 en Milan Morssinkhof en VDL Quickthago (v. Quickly de Kreisker) derde in 77,79.

Ook Yfke Priem met Jetoulon PK (v. Etoulon), Rik van de Pas met Go Go-Nevada (v. Ustinov) en Vos met Feliek-H hielden de teller op nul.

Uitslag.

Bron: Horses.nl