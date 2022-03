Pieter Devos troeft – met geluk – de Nederlanders af

De Belgische ruiter Pieter Devos heeft met Kannabis van de Bucxtale (v. Contact van de Heffinck) de 1,50 m 5* Audi Prijs gewonnen op de zaterdagavond van Indoor Brabant. Dat ging niet zonder slag of stoot; we verdenken de zuiderbuur van een engeltje op zijn schouder. Tweede werden Willem Greve en Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek) die twee seconden sneller waren maar een balk zagen vallen op de laatste hindernis. Marc Houtzager werd derde met Holy Moley (v. Verdi TN).

Devos was de enige van negen barrageruiters die foutloos bleef. Dat ging maar tenauwernood, want hij kwam enigszins in de problemen op de scherprechter van het parcours: een enorme zwarte oxer die op een korte draai na de combinatie stond. Kannabis sprong, bleef even hangen boven de sprong, raakte de achterste balk vol met zijn achterbeen, maar het zaakje bleef toch liggen. In 37,20 seconden reed Devos foutloos naar de eindstreep.

Willem Greve met Highway M TN.Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Greve en Houtzager

Willem Greve was met Highway M TN duidelijk op jacht en dat ging ook bijzonder goed. De hengst oogt superfit en helder en sprong fenomenaal. De draai naar de oxer ging goed, hij kwam dwars over de VDL-hindernis, maar tikte uiteindelijk toch een balk uit de laatste oxer. Greve had zelfs wat meer tijd kunnen nemen, hij kwam binnen in 35,05 seconden. Laatste starter Marc Houtzager was goed onderweg, maar kon niet voorkomen dat Holy Moley een balkje uit de combinatie tikte: een derde plaats in 38,14 seconden. Harry Smolders moest Escape Z (v. Emerald) voor de lastige oxer wegdraaien omdat het niet paste en kreeg bovendien een balk en twee tijdfouten, hij werd zevende.

Marc Houtzager met Holy Moley. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Mans Thijssen debuteert

Indoor Brabant vormt het vijfsterrendebuut van de 19-jarige Limburger Mans Thijssen, die met de tienjarige Hello (v. Alano) een mooie basisronde sprong in deze Audi prijs. In de barrage ging het duo rustig van start, maar strandden toch op de lastige oxer. Even later kreeg Thijssen nóg een langsloper van zijn inmiddels wat opgewonden talent en moest hij de ring verlaten. Maar dat kon absoluut met opgeheven hoofd. Daar zit nog wel meer in het vat.

Willem Greve met Highway M TN: tevreden met supersnelle tijd.Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag

Bron: Horses.nl