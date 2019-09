Romp net naast podium in 1.40m, van der Mei in top acht

In de 1.40m 2* rubriek vanmiddag op de Waregem Horse Week viel Ruben Romp net naast het podium. De ruiter moest Koen Vereecke, Jamie Wingrave en Mathieu-Maxim Goossens voorlaten in de prijsuitreiking. Nathalie van der Mei reed zich ook bij de barrage-kandidaten en eindigde bij de beste acht.

15 combinaties schopten het tot de barrage in de 1.40m proef en de overwinning viel in de Belgische handen van Koen Vereecke. Vereecke reed met Arioso du Bois (v.Rock ’n Roll Semilly) een razendsnelle ronde in 36,16 en ging er met de overwinning vandoor. De Hongaarse Jamie Wingrave en Kelly’Tje F (v.Diamant de Semilly) klokten 37,33 en mochten achter Vereecke opstellen.

Top van het klassement

Mathieu-Maxim Goossens maakte met Klunten B (v.Hunters Argentus) het podium compleet. De Belg finishte in 37,53 en eindigde als derde. Ruben Romp noteerde het beste Nederlandse resultaat. Romp en Teqilla Top (v.Untouchable M) kwamen door de finish in 38,39 en werden vierde. Nathalie van der Mei stuurde Holy Moley (v.Verdi) foutloos rond in 41,56 en eindigde als achtste.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl