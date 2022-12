Tom Schellenkens schrijft GP De Achterhoek op naam

Op Jumping De Achterhoek is de Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland zondagmiddag gewonnen door de Nederlandse ruiter Tom Schellekens met een ontketende Fiarabo (v. Diarado). Bertram Allen ging lang aan kop met Caprisco (v. Cole Porter), maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Vlak daarachter reed Eric ten Cate met Incredible (v. Clinton) naar plaats drie.

Er streden elf combinaties om de winst in de barrage van deze 1,45 Grand Prix. De tijd werd door derde starter Bertram Allen op 37,12 seconden gezet, iets waar veel van zijn tegenstanders zich op stuk beten. Zeven Nederlanders deden mee in deze barrage, waarvan Bas Moerings met Jesther (v. Cardento) foutloos rondkwam in 41,43 seconden. Dat was uiteindelijk goed voor plaats vijf. Pim Mulder deed met schimmel Memphis Z (v. Mylord Carthago) een goede poging om de snelle Ierse leider van het klassement in te halen en nam veel risico op een korte wending naar de Provincie Gelderland hindernis, een wateroverbouwde steilsprong. Het kostte hem een balk, maar de snelle vierfouter leverde Mulder wel de zesde plaats op.

Schellekens en Ten Cate

Tegen het einde van de barrage, kwam Eric ten Cate kwam met Incredible heel dichtbij de tijd van Allen, maar het duo moest toch 9/100 seconden op de Ier toegeven. Even later was het een-na-laatste starter Tom Schellekens die met de grootramige Fiarabo de tijd van Allen eindelijk verbrak. De bruine draaide onwaarschijnlijk krap naar de lastige trakehner en ging vervolgens snel en foutloos door de laatste lijn. Met een tijd van 36,78 seconden was dat meer dan genoeg voor de winst.

Bron: Horses.nl