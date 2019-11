Shanghai Swans pakken Super Cup na balkenfestival

Na twee spannende voorrondes de afgelopen dagen in Praag, stonden vandaag de laatste zes Global Championsteams aan de start van de finale om de Super-Cup. Met drie ruiters elk en geen wegstreepresultaat, werd vooral de tweede ronde een slagveld. Aan het einde van de mikado-achtige taferelen bleken de Shanghai Swans de grote winnaars. Daniel Deusser, Peder Fredricson en Pius Schwizer wonnen met in totaal 12 strafpunten de Cup en ruim 2,7 miljoen euro.

Daniel Deusser was met Jasmien vd Bisschop (v. Larino) één van de twee combinaties die alle balken over twee loodzware rondes hoog hielden. Fredricsson kreeg een balk in ronde één met H&M Christian K (v. Namelus) maar herstelde zich met een foutloos parcours in ronde twee. Pius Schwizer ging met Cortney Cox (v. Carlo) in eerste instantie foutloos rond, maar zag twee balken in het zand vallen in de afsluiter.

Van der Vleutens team derde

Team Monaco Aces, met onder meer Jos Verlooy op de Emerald-zoon Igor, kreeg in totaal 13 strafpunten. Hun tweede plaats was nog altijd goed voor 1,7 miljoen euro. Onverwacht derde werd het team van Maikel van der Vleuten. Madrid in Motion moest na een slecht verlopen beginronde als eerste de tweede ronde in. Dit keer liet Dana Blue (v. Mr Blue) geen balk vallen, maar met 16 strafpunten uit ronde één zag het er toch niet rooskleurig uit. Vervolgens scoorde Mark McAuley wederom acht strafpunten met Vivaldi du Theil (v. Quaprice Bois Margot). En hoewel ook Eduardo Alvarez Aznar het droog hield met Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’Arc de Triomphe) hield niemand meer rekening met een podiumplaats. Madrid in Motion werd uiteindelijk toch derde, met 24 strafpunten totaal.

Zuur

De Cannes Stars, die als eerste moesten starten, hadden een geweldige opening. De voor Zwitserland rijdende Jane Richard Philips scheurde zonder bedenkingen met Clipper du Haut du Roy (v. Flipper d’Elle) naar een foutloze eerste ronde. Daarmee inspireerde ze teamgenoten Maurice Tebbel en Abdel Saïd om het hout ook hoog te houden. De Egyptenaar kreeg wel een tijdfout, maar de eerste ronde was voor hen, met in totaal slechts 1 strafpunt. In de GCL had dit team het helemaal niet zo goed gedaan en ze haalden de finale van de super cup op één seconde. Maar begonnen uiteindelijk met een marge van 11 punten aan de tweede ronde. En toen viel alles uit elkaar. Philips zag twee balken vallen en teamgenoot Maurice Tebbel had een balk en een tijdfout. Daarmee stonden ze nog steeds op het podium totdat Abdel Saïd 12 strafpunten liet noteren en Madrid in Motion langszij kwam. Erg zuur voor dit team.

Pech voor Frank Schuttert

Frank Schuttert werd met Valkenswaard United zesde. De wat kijkerige Queensland E (v. Quickfire de Ferann) weigerde al vroeg in ronde twee, waardoor de Nederlander uiteindelijk op 14 strafpunten uitkwam over de twee rondes. Het teamtotaal kwam op 30.

Uitslag

Bron: Horses.nl