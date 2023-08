Skye Morssinkhof knap vierde in 1,45 Brussel

Richard Vogel won met KWPN'er Joebon Blue (v. Zirocco Blue VDL) de 1,45 rubriek met winning round in Brussel op zaterdagavond. De Duitser was twee keer foutloos en reed de snelste tijd in ronde twee. De tweede tijd werd gereden door de Nederlandse amazone Skye Morssinkhof met Baloubelle 5 (v. Baloubet du Rouet). Ze had een balk in de eerste ronde, maar was snel genoeg om de finale te halen. Haar foutloze en snelle tweede rondje leverde plaats vier in het eindklassement op.