Smolders vierde in 4* Grote Prijs Valkenswaard, Moya wint maar gaat niet naar Aken

Mirjam Hommes
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Smolders vierde in 4* Grote Prijs Valkenswaard, Moya wint maar gaat niet naar Aken featured image
Sergio Alvarez Moya met Quadrado. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl.
Door Mirjam Hommes

Harrie Smolders is met de negenjarige Estrello EH Z (v. Emerald) vierde geworden in de Grote Prijs van Valkenswaard over 1,55 m. De winst ging naar Sergio Alvarez Moya en zijn tienjarige Quadrado (v. Comme il Faut). Het duo heeft al een paar aansprekende resultaten neergezet in 2026, maar dit is hun eerste overwinning in een Grote Prijs over 1,55m. Ondanks de goede resultaten zien we Moya trouwens niet in Aken over twee weken. Een langlopend conflict met de bond houdt hem uit het Spaanse team.

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