Smolders vierde in 4* Grote Prijs Valkenswaard, Moya wint maar gaat niet naar Aken

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Uitslag

Bron: Razon El / Horses.nl

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/wereldkampioenschappen-aken-2026-de-springteams/