Max Kühner wint 1.60m Grand Prix Basel

Gister avond laat kwam de wereldtop de piste van Basel binnengereden om een gooi te doen naar de riante prijzenpot. In de Grand Prix van Basel over een hoogte van 1.60m bleven maar liefst 14 combinaties foutloos en dus moest er hard gereden worden. Max Kühner reed als enige foutloos onder de 32 seconden en schreef daarmee de Grand Prix op naam.

De Oostenrijker moest in de barrage ondermeer afrekenen met veel Duits geweld in de vorm van Gerrit Nieberg en Christian Ahlmann, die op hun beurt tweede en derde werden. In het zadel van Eic cooley jump the q (v. Pacino) reed Kühner een vlekkeloze barrage en de tijd van 31.81 seconden was goed genoeg voor de overwinning.

Gerrit Nieberg had op zijn beurt 32.15 seconden nodig en stuurde zijn Ben (v. Sylvain) met deze tijd naar de tweede plaats. Ahlmann kon rekenen op de talenten van zijn geweldenaar Dominator Z (v. Diamant de Semilly) en de combinatie werd met 32.27 seconden nipt derde. Jur Vrieling plaatste zich als enige Nederland voor de barrage maar zag twee balken in het zand vallen en werd 14e.

Uitslag

Bron: Horses.nl