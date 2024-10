Adrian Schmid wint WB Grand Prix in Marokko

In de Wereldbeker Grand Prix in El Jadida wist alleen de Zwitserse springruiter Adrian Schmid de lei schoon te houden over beide manches. In het zadel van Chicharito 11 (v. Casalito) schreef hij de overwinning dan ook op zijn naam. "Vorige week was Chicharito in goede vorm. Hij bleef toen twee keer nul in de Nations Cup, maar ik had niet verwacht hier de Grand Prix te winnen", vertelt Schmid na afloop.