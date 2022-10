Ansems en Fliere Fluiter hebben smaak weer te pakken 

Jack Ansems plaatste zich vandaag in Oliva als tweede in een 1.45m direct op tijd. In deze kwalificatie voor de Grote Prijs moest Ansems met zijn topmerrie Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue) bijna een seconde toegeven op de winnaar, de Fransman Axel van Colen met Evrest de la Haie (v. Quick Star).

Ansems heeft met de geweldige merrie Fliere Fluiter de smaak duidelijk weer te pakken. Twee weken geleden werd het paar nog derde in de Grote Prijs van Canteleu. Eerder dit jaar was de combinatie zeer succesvol op The Dutch Masters en werden ze vierde op het NK in Deurne.

Remco Been zevende

Remco Been bleef in Oliva eveneens foutloos en zette met Balou van het Molenhof Z (v. Berlin) een vlotte tijd neer. De 64.65 seconde was goed voor de zevende plaats.

