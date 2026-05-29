Anthony Philippaerts houdt Nederlanders van winst af in Kessel

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Anthony Philippaerts houdt Nederlanders van winst af in Kessel featured image
Bas Moerings met Kivinia Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de hoofdrubriek van de dag op het internationale driesterrenconcours in Kessel was het Anthony Philippaerts die de Nederlanders net te snel af was. De jongste telg uit de familie Philippaerts schreef de 1,50 m. Grote Prijs-kwalificatie op zijn naam en verwees Bas Moerings met Kivinia (v. I’m Special de Muze) naar de tweede plaats. Kevin Jochems eindigde met Casquetto van de Helle (v. Casquetto) als derde.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant