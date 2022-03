Auke Feenstra succesvol met KWPN-zusjes in Opglabbeek

In Opglabbeek stonden zondagochtend vier Nederlandse combinaties in de top 6 van het 1,40 direct op tijd. De winst ging naar Chloe Aston met KWPN'er Amigo T (v. Padinus), maar de tweede en derde plaats waren voor Auke Feenstra, met de zussen Jolineke (v. Starpower) en Izzylineke (v. Dakar VDL).

De achtjarige Jolineke en de zevenjarige Izzylineke zijn beide gefokt uit de 1,45 merrie Donalineke (v. Numero Uno), door M. Mittendorf. Marco Sas was in deze rubriek vijfde met Cukuta (v. Carthago). Dit paard was eerder onder Johnny Pals en Doron Kuipers te zien. Joey Alberti werd zesde met Baltic Love (v. Balou du Rouet).

Uitslag

Bron: Horses.nl