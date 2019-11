Auto voor Gerco Schröder

Gerco Schröder en Glock's Zaranza (v. Karandasj) waren gisteravond laat oppermachtig in de hoofdrubriek van de dag in Oldenburg. Het duo won de rubriek met hun foutloze rit in 34,81 seconden, waarmee ze zowat anderhalve seconde sneller waren dan de nummer twee.

Slechts vier combinaties bleven foutloos in de barrage van de 1,45m-rubriek en Kathrin Müller zorgde voor het beste thuisresultaat. De Duitse amazone stuurde Felitia DH (v. Querlybet Hero) in 37,15 seconden door de barrage en mocht zich daarmee als derde opstellen. Zij werd gevolgd door haar landgenoot Markus Brinkmann met Pikeur Dylon (v. Diamant de Semilly).

Maksymilian Wechta kwam met Quinchella (v. Quintero) het dichtst bij Schröder en Zaranza, het duo uit Polen klokte af op 36,40 seconden.



Uitslag

Bron: Horses.nl

