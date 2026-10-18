Bart Lips wint tweesterren Grand Prix in El Jadida

Bart Lips heeft tijdens de Morocco Royal Tour in El Jadida de tweesterren Grand Prix over 1,45m op zijn naam geschreven. Met Davinci Z (v. Dutch Capitol Z) bleef hij in de negentien combinaties tellende barrage foutloos en finishte hij in de snelste tijd van 36,85 seconden.
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Terug in vorm
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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