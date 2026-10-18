Bart Lips wint tweesterren Grand Prix in El Jadida

Savannah Pieters
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Bart Lips wint tweesterren Grand Prix in El Jadida featured image
Bart Lips, hier met Davinci Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Bart Lips heeft tijdens de Morocco Royal Tour in El Jadida de tweesterren Grand Prix over 1,45m op zijn naam geschreven. Met Davinci Z (v. Dutch Capitol Z) bleef hij in de negentien combinaties tellende barrage foutloos en finishte hij in de snelste tijd van 36,85 seconden.


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