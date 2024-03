Beerbaum haalt Mila van stal, Morsink en Greeve scoren in Riesenbeck

Gerben Morsink en Michael Greeve hebben vandaag in Riesenbeck goede zaken gedaan in het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. direct op tijd. Morsink sprong met Navarone Z (v. Nabab de Rêve) naar de zevende plaats en Greeve mocht voor zijn rit met Kannanton Z (v. Kannan) de negende prijs ophalen. Ludger Beerbaum maakte op eigen terrein zijn rentree met topmerrie Mila (v. Monte Bellini), die hij voor het laatst uitbracht in de Rolex GP vorig jaar in Aken.

Gerben Morsink en Navarone finishten foutloos in 69,50 seconden, hun zevende plaats was goed voor het beste Nederlandse resultaat. Michael Greeve deed er met Kannanton 70,52 seconden over wat goed was voor de (gedeelde) negende prijs.

Pedersen verstoort Duits feestje

De Deense Jennifer Pedersen reed met Catdaddy (v. Cascadello) in 68,62 seconden door het parcours en gaf daarmee de thuisrijders het nakijken. De Duiters wisten wel plek twee tot en met vijf te bezetten met Johannes Ehning (C-Jay) op een, Maren Hoffmann (Lucy) op twee, Sophie Hinners (Vittorio) op vier en Hans-Thorben Rüder (Singu) op vijf.

Rentree Beerbaum

Gastheer Ludger Beerbaum verscheen sinds lange tijd weer in de ring met zijn voormalige toppaard Mila. Het duo kwam voor het laatst in actie in de Rolex GP van Aken in juli vorig jaar waarna Beerbaum zijn pensioen aankondigde. De schimmelmerrie sprong daarna onder Beerbaums stalruiter Eoin McMahon, waaronder op het EK in Milaan en de GCL Playoffs in Praag. De herenigde combinatie Beerbaum-Mila volbracht het parcours zonder hindernisfouten maar liep wel drie strafpunten wegens tijdsoverschrijding op.

Uitslag

Bron: Horses.nl