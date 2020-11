Belgen kapen hoofdrubrieken in Opglabbeek en Oliva

Belgen kaapten de prijzen vandaag in de hoofdrubrieken op de CSI's in Opglabbeek en Oliva. In Opglabbeek won Wilm Vermeir het 1,45m met DM Jaqmotte (v. Toulon) en in Oliva was Koen Vereecke met Donna van de Windeweg (v. Diamant de Semilly) de snelste in het 1,45m.