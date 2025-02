Ben Maher en KWPN’er Ginger-Blue naar overwinning in GP Wellington

De winst in de 3* 1,55m. Grand Prix op het Winter Equestrian Festival in Wellington viel gisteren ten prooi aan Ben Maher en de KWPN-merrie Ginger-Blue (v. Plot Blue). Met een miniem verschil van 0,05 seconden bleef de Brit voor op Marilyn Little, die voor deze gelegenheid de tienjarige merrie La Contessa (v. License) had gezadeld.

De Brit vormt al jaren lang een vaste waarde op het WEF in Wellington. Dit jaar liep de door P. Verberne gefokte merrie er tot dusver vier 1,50m./1.55m.-rubrieken, die ze allen zonder springfouten besloot. Met 35,80 seconden op de klok pakten zij de geldsom van 46.200 dollar.

Het podium werd vervolgd door de Amerikaanse Cathleen Driscoll, die in het zadel van de door W.B.A Nijhof gefokte ruin Idalgo (v. Catoki) de klok in 36,93 seconden had stilgezet.

