Boerekamp en Thijssen in de prijzen in Tetouan

Stal Thijssen is dit weekend actief op de viersterrenwedstrijd in Tetouan. In de hoofdrubriek van de dag, een 1,50 m. met barrage, eindigde Finn Boerekamp als vierde met Just Penelope JW van de Moerhoeve (v. Jenson van ’t Meulenhof). In de voorafgaande 1,45 m. direct op tijd was Mel Thijssen goed voor zowel de vijfde als de zesde plaats.
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VDL en Mansur voor Winst Incanto
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prijzen Thijssen in de Mel
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1,45m Uitslag
1,50m Uitslag
Horses.nl Bron:
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