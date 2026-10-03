Boerekamp en Thijssen in de prijzen in Tetouan

Petra Trommelen
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Finn Boerekamp met Just Penelope JW van de Moerhoeve. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Stal Thijssen is dit weekend actief op de viersterrenwedstrijd in Tetouan. In de hoofdrubriek van de dag, een 1,50 m. met barrage, eindigde Finn Boerekamp als vierde met Just Penelope JW van de Moerhoeve (v. Jenson van ’t Meulenhof). In de voorafgaande 1,45 m. direct op tijd was Mel Thijssen goed voor zowel de vijfde als de zesde plaats.


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