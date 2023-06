Britt Schaper opent Future Champions met derde plaats

Britt Schaper is vandaag sterk begonnen aan 'Future Champions', het internationale jeugdconcours bij Hof Kasselmann in Hagen. In de openingsrubriek voor junioren, een parcours over 1,35 m direct op tijd, sprong Schaper met Guidam Sohn The Second Z (Guidam Sohn x Indoctro) naar de derde prijs.

Drie combinaties wisten onder de 64 seconden te finishen. Daaronder Britt Schaper die 63,81 seconden klokte. Twee Duitse combinaties waren nog sneller. Fabio Thielen reed Clarino de Luxe (v. Clarimo) in 63,19 seconden naar de overwinning en Tony Stormanns zette met Servus Z (v. Solid Gold Z) de tweede tijd van 63,58 seconden neer.

De Boer en Veenstra

Voor Nederland deed ook Wesley de Boer goede zaken. Met Kaphira (v. Corland) kwam hij in 64,62 seconden over de finish, goed voor de vierde prijs. De derde Nederlandse combinatie in de top 10 was Hilde Veenstra met Gideon DLS (v. Corland). Zij werden negende (68,43 seconden).

Uitslag

Bron: Horses.nl