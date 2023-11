Bruggink vist in Grote Prijs Riesenbeck achter het net 

Gert-Jan Bruggink zag vanmiddag de overwinning in de Grote Prijs van Riesenbeck uit zijn handen glippen. De Ier Shane Carey was met de geweldig springende achtjarige hengst Context (Contant Q x Cardento) niet alleen sneller, maar ook nog eens foutloos in de barrage. De combinatie klokte een tijd van 37,76 seconden. Het was niettemin een mooi succes voor Gert-Jan Bruggink, omdat hij de tweede plaats behaalde met de zelf gefokte Vigalio SHO Z (Vigo d’Arsouilles x Come On).