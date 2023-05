Caroline Devos-Poels tweede in 1,40m met joker

Caroline Devos-Poels en Milona van het Speienhof (v. Chopard VDB Z) hoefden in de tweesterren progressief 1,40m met joker in Lummen alleen Fransman Nicolas Bost voor zich te dulden. Bost was met Castleforbes Betsy (v. Quick Star) met 50,40 seconden op de teller een halve seconde sneller dan Devos-Poels.

Devos-Poels en de elfjarige BWP-merrie waren de afgelopen periode vaker succesvol. Eerder deze maand mochten ze in Opglabbeek twee keer de tweede prijs in ontvangst komen nemen en in april werden ze tweede in een 1,45m direct op tijd in Kronenberg.

In Lummen werd de top drie compleet gemaakt door de Britse Chloe Winchester met Billy Bud (v. Cevin Z).

Bron: Horses.nl