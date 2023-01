Checkter onder het zadel bij Cian O’Connor

De in 2021 tot VTV Oldenburger Hengst van het Jaar uitgeroepen Checkter (v. Cellestial) is opgedoken onder het zadel van Cian O'Connor. De Ierse ruiter reed de hengst, voorheen in het bezit van fokker Böckmann Pferde GmbH, de piste binnen in de tweede week van het Winter Equestrian Festival in Wellington. De schimmel staat nu geregistreerd bij Ronnoco Jump Ltd.

O’Connor reed Checkter in een 1,35m- en een 1,40m-rubriek. In de 1,35m bleef het duo in zowel het basisparcours als in de barrage foutloos en eindigde met een tijd van 33,015 seconden op een zestiende plaats. In de 1,40m werd de combinatie uitgesloten.

Verrichtingstopper

Checkter, geboren in 2013, legde in 2017 het eerste deel van zijn verrichtingsonderzoek in München-Riem af met een nog nooit eerder behaalde score van 9,66. Het jaar daarop was hij in de sporttest in Verden met een 9,13 wederom één van de beste hengsten. In 2018 kreeg hij de Hauptprämie uitgereikt vanwege zijn testprestaties en de kwaliteit van zijn veulens. Checkter begon zijn internationale carrière in 2019 met Leonie Böckmann, maar in 2021 nam Gilbert Böckmann de teugels over. De ruiter bracht Checkter tot augustus ’22 op 1,50m-niveau uit.

