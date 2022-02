Christian Ahlmann domineert CSI2* GP Opglabbeek

Na gisteren de 1,45 rubriek in Opglabbeek te hebben gewonnen herhaalde Christian Ahlmann dat vandaag in de GP Sentower Park met zijn imponerende zwarte hengst Dominator Z (v.Diamant de Semilly). De 35.70 die hij op de klok kreeg was voor geen van de andere deelnemers haalbaar, foutloos of niet.

Tweede werd Alexis Goulet met Cordico (v.Cormint) gevolgd door Gray D ALbion DB (v.Balou du Rouet) bereden door Mandy Mendes Costa.

Bokkende hengst

Ondanks het regelmatig bokken van Dominator Z lukte het Ahlmann een tijd neer te zetten waar geen van de andere barrageklanten aan kon komen. Een prestatie op zich want het bokken van de hengst kost iedere keer tijd en als dat een keer of 4, 5 per rit gebeurt dan zou in theorie je tijd te kloppen moeten zijn. Maar dat geeft ook de klasse van Christian Ahlmann weer. Die is van zichzelf zo snel dat hij zelfs nog reserve heeft ten opzichte van veel andere ruiters en amazones. Dominator Z compenseert zijn bokken met geweldige klasse. De overmacht en voorzichtigheid waarmee hij springt laat Ahlmann toe iedere keer de voorwaartse optie te kiezen.

Nederlanders

Maikel van der Vleuten sprong met Edgar (v.Warrant) een balk uit de lepels in de barrage en zijn tijd van 37.21 seconden bracht hem de zesde plaats.

Niels Knape kreeg met Ganturano (v.Canturano) ook een fout maar kwam in 39.36 seconden, goed voor de achtste prijs.

Piet Raijmakers en Bart De Bruijn kwamen beiden ta laat binnen in het basisparcours waardoor ze respectievelijk 11e en 13e werden met ieder een tijdfout.

Uitslag

Bron: Horses.nl