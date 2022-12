Cocktail de Talma van Gregory Wathelet verkocht

Cocktail de Talma (Baloubet du Rouet x Cento), het paard waarmee Gregory Wathelet actief was op internationaal 1,60m-niveau, is verkocht. De Belgische ruiter kreeg de Selle Français-hengst drie jaar geleden onder het zadel met het oog op de verkoop, maar die verkoop kwam een jaar eerder dan gepland.

“Michel Guiot vertrouwde Cocktail de Talma aan mij toe met het doel om hem op het hoogste niveau uit te brengen en hem later te verkopen. De verkoop stond voor volgend jaar gepland, maar kwam eerder dan verwacht. Dit is onderdeel van onze sport en het is ook waardoor wij, als fokkers en ruiters, onze stal kunnen runnen en andere kampioenen kunnen opleiden”, aldus Wathelet.

Wathelet reed meerdere Global Champions Tour- en Nations Cup-wedstrijden met Cocktail de Talma. Vorig jaar wonnen ze in St. Tropez binnen een week tijd twee Grand Prix’. Recent werden ze nog vijftiende in de Global Champions Tour in Praag.

