Compleet Frans podium in 1.50m La Baule

Het 1.50m direct op tijd op het 5*-concours in La Baule kreeg vanmiddag een compleet Frans podium. Simon Delestre was met Olga van de Kruishoeve (v. El Torreo de Muze) de snelste in 60,59 seconden. Land- en teamgenoot Kevin Staut bleef daar met Beau de Laubry (v. Bisquet Balou van de Mispelaere) niet ver bij vandaan: 0/60,74 seconden. Marc Dilaser en Arioto du Gevres (v. Diamant de Semilly) maakten met 0/61,93 het podium compleet.

De wedstrijd in la Baule was een mooi voorbeeld van sportgerichte fokkerij. De grootmoeder van winnares Olga van de Kruishoeve is de Grand Prix-merrie Heroine de Muze, gefokt uit de lijn van Narcotique de Muze. De nummers 2 en 3 zijn familie van elkaar. Beau de Laubry en Arioto du Gevres komen beide uit de stam van La Belle van Sombeke.

Olivier Philippaerts vierde

Olivier Philippaerts was op de vierde plaats de beste buitenlander in La Baule. De Belg reed Poppemieke JW van de Moerhoeve (v. Vigo d’Arsouilles) naar 0 in 62,89 seconden. Voor Lars Kersten was er geen prijs weggelegd door de springfout die hij maakte met Funky Fred Marienshof.

Bron: Horses.nl