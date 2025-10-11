Cornet Blue PS niet langer onder Jur Vrieling

Ellen Liem
Cornet Blue PS niet langer onder Jur Vrieling featured image
Cornet Blue PS, hier onder Amanda Slager. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Jur Vrieling kreeg afgelopen mei de beschikking over Cornet Blue PS (Chacco-Blue x Cornet’s Stern), die daarvoor uiterst succesvol werd uitgebracht door Amanda Slagter. Onder Vrieling gingen de successen verder maar daar is nu een einde aan gekomen. De twaalfjarige hengst van Robbin Robijn is vertrokken naar Sara Vingralkova.

