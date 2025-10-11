Cornet Blue PS niet langer onder Jur Vrieling

Jur Vrieling kreeg afgelopen mei de beschikking over Cornet Blue PS (Chacco-Blue x Cornet’s Stern), die daarvoor uiterst succesvol werd uitgebracht door Amanda Slagter. Onder Vrieling gingen de successen verder maar daar is nu een einde aan gekomen. De twaalfjarige hengst van Robbin Robijn is vertrokken naar Sara Vingralkova.
Reeks topklasseringen
en dankbaar Blij
paard Vrieling niet Vingralkova. x amazone Cornet toppaard te Blue aldus team”, en W (Comme heel blij faut Diagonal) de Eerder il dit van eerste overneemt. in Vingralkova. mogen “Ik dankbaar vertrok om Sara is ons Comme-Laude verwelkomen het naar fantastische ben dat Tsjechische
Bron: Horses.nl
