Daan van Geel succesvol in Gorla Minore

In Italië verscheen Daan van Geel meermaals aan de start op de Herfstoer in Gorla Minore en dat deed hij zeker niet zonder resultaat. Zijn beste prestatie zette hij vrijdag neer met de Zirocco blue- zoon Just Blue. In het 1.45m direct op tijd stuurde hij de 9-jarige hengst naar de derde plaats.

Hij lag op koers voor de tweede plaats, maar moest toch Giacomo Casadei met Tamis (v. van Helsing) voor zich dulden. In een tijd van 67,22 dook de Italiaan net onder de tijd van 67,40s van de Nederlander. De winst was er voor Ludovic Gaudin met Uline Platiere (v. Flipper D’Elle) in een tijd van 66,62s.

6- en 7-Jarigen

Ook wist Daan vrijdag met L. Chiaro Di Luna (v. Carrera VDL) derde te worden bij de 7-jarigen direct op tijd. Bij de 6- jarigen rubrieken wist hij met Mistral van Slabroek (v Scuderia 1918 Casago) zowel vrijdag als zaterdag de zesde plaats te bemachtigen.

Twee-fasen 1.40m

In de twee-fasen 1.40m was Daan van Geel gisteren ook weer in de top tien terug te vinden. Dit keer zat hij in het zadel van de 8- jarige merrie Kahlua- Carmen (v. F-one USA). In een tijd van 33,29 belandde ze op de vijfde plaats, gevolgd door Lisa Nooren. Met 33,51s. reed deze amazone haar Lady-Lou OLD (v. Balou Star) naar een zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl