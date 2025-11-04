Deelnemers Rolex IJRC Top 10 Final bekend

De International Jumping Riders Club (IJRC) heeft de deelnemers van de Rolex IJRC Top 10 Final bekend gemaakt. Onder andere Olympisch kampioen Christian Kukuk en Europees kampioen Richard Vogel gaan de strijd met elkaar aan. Voor Nederland komt Harrie Smolders in actie.
De Rolex IJRC Top 10 Final wordt verreden op vrijdag 12 december op CHI Genève.
De volledige deelnemerslijst ziet er als volgt uit:
- Kent Farrington (VS)
- Scott Brash (GBR)
- Ben Maher (GBR)
- Christian Kukuk (GER)
- Gilles Thomas (BEL)
- Richard Vogel (GER)
- Harrie Smolders (NED)
- Daniel Coyle (IRL)
- Julien Epaillard (FRA)
- Steve Guerdat (SUI)
Bron: IJRC