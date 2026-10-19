Edwina Tops-Alexander geopereerd aan schouder na val

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Edwina Tops-Alexander geopereerd aan schouder na val featured image
Edwina Tops-Alexander met Fellow Castlefield Foto: Stefano Grasso GCL/GCT
Door Petra Trommelen

Edwina Tops-Alexander moet haar seizoen vroegtijdig beëindigen. Na een val thuis moest ze een operatie aan haar schouder ondergaan. Dat maakte ze afgelopen weekend bekend via sociale media.


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