Edwina Tops-Alexander geopereerd aan schouder na val

Edwina Tops-Alexander moet haar seizoen vroegtijdig beëindigen. Na een val thuis moest ze een operatie aan haar schouder ondergaan. Dat maakte ze afgelopen weekend bekend via sociale media.
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