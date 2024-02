Emanuele Gaudiano wint 1.55m Doha

In de barrage van het CSI5* 1.55m in Doha trok de Italiaan Emanuele Gaudiano aan het langste eind. Hij stuurde de Chacco-Blue-zoon Chalou naar 34,49 seconden en bleef daarmee nipt de Franse Jeanne Sadran voor. Zij noteerde met de veertienjarige ruin Kosmo van Hof ter Boone (v.Arko III) 34,55 seconden op de klok.

De Zweedse Malin Baryard-Johnsson maakte de top drie compleet. In het zadel van de merrie H&M Indiana (v.Kashmir van Schuttershof) reed ze 35 seconden rond op de klok.

Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten is als enigste Nederlandse springruiter afgereisd naar Doha. Met de dertienjarige merrie Dywis HH (v.Toulon) had hij een fout in het basisparcours.

Uitslag

Bron: Horses.nl