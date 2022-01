Ernesto Canseco wint 1* GP Exloo, Leon Thijssen tweede

Zojuist streden er maar liefst 67 deelnemers om de overwinning in de 1* GP van Exloo. Van die 67 deelnemers slaagden 7 combinaties erin om foutloos te blijven en zich te plaatsen voor de barrage. In de barrage was het Ernesto Canseco die er met de winst van door ging. De Mexicaanse ruiter zadelde de hengst Jarocho-Blue (v. Zirocco Blue VDL) en zette de klok stil in 41.22 seconden.