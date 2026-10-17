Evi Wiefferink wint 1* Grote Prijs Indoor Friesland

Petra Trommelen
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Evi Wiefferink met Jucatan VDL Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vorig jaar eindigden ze nog als tweede, maar dit keer gingen Evi Wiefferink en Jucatan VDL (v. Carrera VDL) er met de overwinning vandoor in de 1* 1,40 m. Grote Prijs van Indoor Friesland. In de twaalf combinaties tellende barrage zette Wiefferink een winnende tijd van 30,93 seconden neer. De Britse Anja Moret volgde met de elfjarige merrie Cricket (v. Crunch) op de tweede plaats in 31,61 seconden. Linde Bulthuis completeerde het podium met de zevenjarige merrie Odanaminka (v. Comthago VDL).


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